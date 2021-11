Sanguinet Sanguinet Landes, Sanguinet Marché de Noël à Sanguinet Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Marché de Noël à Sanguinet Sanguinet, 27 novembre 2021, Sanguinet. Marché de Noël à Sanguinet Place du marché Avenue des Grands Lacs Sanguinet

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-28 Place du marché Avenue des Grands Lacs

Venez découvrir le marché de Noël à Sanguinet organisé par l'APES : Au programme : Spectacle de magie, animations gratuites, stands artisans, tombolas, visite du Père-Noël, bière de Noël, restauration sur place, feu d'artifice, vin chaud et pleins d'autres surprises…

Place du marché Avenue des Grands Lacs Sanguinet

