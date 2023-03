Marché de Noël à Salviac Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Salviac

Marché de Noël à Salviac, 10 décembre 2023, Salviac . Marché de Noël à Salviac Place Marie Sudres Salviac Lot

2023-12-10 09:00:00 09:00:00 – 2023-12-10 18:00:00 18:00:00 Salviac

Lot Un concours de dessin, une structure gonflable (gratuit) et une calèche (gratuit) pour les enfants.

L’après-midi la présence du père noël, des lectures de contes.

Buvette et repas sur place. L’Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac, avec l’Association des Parents d’Elèves « Parenfentillages », organise un beau marché de Noël avec des exposants artisans, producteurs, créateurs et commerçants locaux. ©UCAPL

Salviac

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Place Marie Sudres Salviac Lot Ville Salviac Departement Lot Lieu Ville Salviac

Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac /

Marché de Noël à Salviac 2023-12-10 was last modified: by Marché de Noël à Salviac Salviac 10 décembre 2023 Lot Place Marie Sudres Salviac Lot Salviac

Salviac Lot