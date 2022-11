MARCHÉ DE NOËL À SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

MARCHÉ DE NOËL À SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes, 18 décembre 2022

Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Dégustation de vin rouge chaud, soupes, crêpes, châtaignes grillées, beignets, fouaces, pain d’épices…

Vers 15h: arrivée du Père-Noël Gratuit, organisée par Médiéville 53. Passez un moment convivial au pittoresque marché de Noël, au coeur de la cité médiévale de Sainte-Suzanne medieville53@orange.fr +33 2 43 01 41 91 Sainte-Suzanne-et-Chammes

