Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Place Clovis,Saint Pryvé Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Marché de Noël à Saint-Pryvé Saint-Mesmin Place Clovis,Saint Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Marché de Noël à Saint-Pryvé Saint-Mesmin Place Clovis,Saint Pryvé, 22 décembre 2021, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Marché de Noël à Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Place Clovis, Saint Pryvé, le mercredi 22 décembre à 16:00

Notre marché de Noël prendra place le mercredi 22 décembre sur notre toute nouvelle place Clovis ! Au programme : – Visite le chalet du Père Noël avec Virtual Room – Swing au son du Jazz avec le groupe Jazz 45 – Viens te régaler auprès des stands des commerçants – Jeu Concours Switch – les résultats seront annoncés à 18h sur place – Viens admirer les décorations de Noël réalisées par nos agents du centre technique municipal – N’oublies pas ton pass sanitaire, il est obligatoire pour déambuler sur le marché ! – Enfin, viens passer un bon moment en famille ou entre amis !

Pass sanitaire obligatoire

Rendez-vous le mercredi 22 décembre de 16h à 21h Place Clovis ! Place Clovis,Saint Pryvé Place Clovis Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T16:00:00 2021-12-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Place Clovis,Saint Pryvé Adresse Place Clovis Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lieuville Place Clovis,Saint Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin