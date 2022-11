MARCHE DE NOËL À SAINT PRIVAT Saint-Privat Saint-Privat Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Privat

MARCHE DE NOËL À SAINT PRIVAT Saint-Privat, 4 décembre 2022, Saint-Privat. MARCHE DE NOËL À SAINT PRIVAT

Salles des fêtes de la Bruyère Saint-Privat Hérault

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-04 Saint-Privat

Hérault Saint-Privat Marché de noël de Saint Privat:

Artisans, producteurs, créateurs, buvette, snacking, tombola. Marché de noël de Saint Privat:

Artisans, producteurs, créateurs, buvette, snacking, tombola. +33 7 87 87 32 13 foyer rural saint privat

Saint-Privat

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Privat Autres Lieu Saint-Privat Adresse Salles des fêtes de la Bruyère Saint-Privat Hérault Ville Saint-Privat lieuville Saint-Privat Departement Hérault

Saint-Privat Saint-Privat Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-privat/

MARCHE DE NOËL À SAINT PRIVAT Saint-Privat 2022-12-04 was last modified: by MARCHE DE NOËL À SAINT PRIVAT Saint-Privat Saint-Privat 4 décembre 2022 Hérault Saint-Privat Salles des fêtes de la Bruyère Saint-Privat Hérault

Saint-Privat Hérault