Marché de Noël à Saint-Ouen Saint-Ouen

Saint-Ouen Somme Saint-Ouen Un marché de Noël est organisé le dimanche 12 décembre, de 10h00 à 18h00, dans la salle des sports de Saint Ouen. (place Léon Bacquet) Restauration sur place (cochon grillé et ses pommes de terre, salade, fromage : 15,00€) Réservations et paiements conseillés au 06.21.41.58.39 Venez nombreux !

