MARCHÉ DE NOËL À SAINT LONGIS Saint-Longis, 12 décembre 2021, Saint-Longis. MARCHÉ DE NOËL À SAINT LONGIS Salle Polyvalente Rue de Marollette Saint-Longis

2021-12-12 – 2021-12-12 Salle Polyvalente Rue de Marollette

Saint-Longis Sarthe Saint-Longis Artisans, créateurs, idées cadeaux…

Petite restauration sur place.

Infos et réservations au 06 83 21 26 14 Préparation des fêtes de fin d’année en perspective… Artisans, créateurs, idées cadeaux…

