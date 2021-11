Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 29630, Saint-Jean-du-Doigt Marché de Noël à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: 29630

Saint-Jean-du-Doigt

Marché de Noël à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt, 21 novembre 2021, Saint-Jean-du-Doigt. Marché de Noël à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Marché de Noël à la salle Kasino de Saint-Jean-du-Doigt, qui réunira des artisans et créateurs locaux. Décorations, gastronomie, artisanat… et plein d’idées cadeaux.

Stand de crêpes sur place. Entrée gratuite. Pass sanitaire demandée. Tous les événements Marché de Noël à la salle Kasino de Saint-Jean-du-Doigt, qui réunira des artisans et créateurs locaux. Décorations, gastronomie, artisanat… et plein d’idées cadeaux.

Stand de crêpes sur place. Entrée gratuite. Pass sanitaire demandée. Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29630, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville Saint-Jean-du-Doigt