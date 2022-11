Marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Hilaire-la-Palud

Marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud, 26 novembre 2022, Saint-Hilaire-la-Palud. Marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Palud

Route de Niort Salle des fêtes Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres Salle des fêtes Route de Niort

2022-11-26 – 2022-11-26

Salle des fêtes Route de Niort

Saint-Hilaire-la-Palud

Deux-Sèvres Saint-Hilaire-la-Palud Marché de Noël organisé par l’Accueil Dynamaique à la salle des fêtes de Saint Hilaire la Palud.

Retrouvez des artisans, créateurs et produits régionnaux Restauration sur place, buvette et tombola Marché de Noël organisé par l’Accueil Dynamaique à la salle des fêtes de Saint Hilaire la Palud.

Retrouvez des artisans, créateurs et produits régionnaux Restauration sur place, buvette et tombola Saint Hilaire la Palud

Salle des fêtes Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Hilaire-la-Palud Autres Lieu Saint-Hilaire-la-Palud Adresse Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres Salle des fêtes Route de Niort Ville Saint-Hilaire-la-Palud lieuville Salle des fêtes Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud Departement Deux-Sèvres

Marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud 26 novembre 2022 Deux-Sèvres Route de Niort Salle des fêtes Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres Saint-Hilaire-la-Palud

Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres