Marché de Noel à Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Condé-en-Normandie

Marché de Noel à Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie, 17 décembre 2022, Condé-en-Normandie. Marché de Noel à Saint-Germain-du-Crioult

Le bourg Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie Calvados Saint-Germain-du-Crioult Le bourg

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17 20:00:00

Saint-Germain-du-Crioult Le bourg

Condé-en-Normandie

Calvados Condé-en-Normandie Le village de Saint-Germain-du-Crioult organise son marché de Noel le samedi 17 décembre de 10H à 20H. Nombreux exposants, restauration sur place.

Manège enfantin (gratuit – ouvert jusqu’au 27 décembre)

17H : spectacle de marionnettes (gratuit) Le village de Saint-Germain-du-Crioult organise son marché de Noel le samedi 17 décembre de 10H à 20H. Nombreux exposants, restauration sur place.

Manège enfantin (gratuit – ouvert jusqu’au 27 décembre)

17H : spectacle de marionnettes (gratuit) +33 2 31 59 15 50 Mairie Condé-en-Normandie

Saint-Germain-du-Crioult Le bourg Condé-en-Normandie

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Condé-en-Normandie Autres Lieu Condé-en-Normandie Adresse Condé-en-Normandie Calvados Saint-Germain-du-Crioult Le bourg Ville Condé-en-Normandie lieuville Saint-Germain-du-Crioult Le bourg Condé-en-Normandie Departement Calvados

Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-en-normandie/

Marché de Noel à Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noel à Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie 17 décembre 2022 Calvados Condé-en-Normandie Le bourg Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie Calvados

Condé-en-Normandie Calvados