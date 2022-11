Marché de Noël à Saint Aubin du Plain Saint-Aubin-du-Plain Saint-Aubin-du-Plain Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Svres Saint-Aubin-du-Plain Marché de Noël avec une trentaine d’exposants, qui vous feront découvrir des produits locaux, artisans créateurs, commerçants…

Vous trouverez une restauration sur place : Fouées, crêpes, bar à huîtres, vin et chocolat chaud…

+33 5 49 80 20 40

