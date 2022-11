Marché de Noël à Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc organisera un Marché de Noël les 3 et 4 Décembre prochain. Ci-dessous, le programme détaillé des festivités : Samedi 3 Décembre, concert à 17h30 à l’église Sainte-Rosalie. Jusqu’à 21h, marché de Noël sur la Place des fêtes et petites restaurations proposées sur place. Dimanche : marché de Noël de 11h à 17h. Petites restaurations. 14h30 : marche au profit du Téléthon par le Club Vosgien de Lièpvre Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc organisera un Marché de Noël les 3 et 4 Décembre prochain. Le programme détaillé des festivités est le suivant : Samedi 3 Décembre, concert à 17h30 à l’église Sainte-Rosalie.

Dimanche : marché de Noël de 11h à 17h. Petites restaurations. +33 3 89 58 90 53 Rombach-le-Franc

