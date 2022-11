Marché de Noël à Richelieu Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire De nombreux exposants seront présents afin de proposer des produits gastronomiques, des objets de décorations pour le sapin ou pour la table de Noël.

C’est l’occasion pour chacun de trouver le cadeau de Noël idéal à offrir aux personnes qu’on apprécie.

Des spectacles, des animations et plein de surprises au cours de ces 2 jours. Samedi : à partir de 14h00

+33 2 47 58 10 13

