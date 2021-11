Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou, Maine-et-Loire MARCHÉ DE NOËL À QUERRÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Marché de Noël à Querré samedi 11 décembre 2021 proposé par l'Association des Parents d'élèves et le Comité des fêtesde Querré. Au programme de ce marché de Noël : de nombreux artisans, des idées cadeaux, des balades à poneys , maquillage et jeux gonflables pour les enfants. A 16h30, lecture de contes de Noël avant la venue du Père Noël, suivie d'une retraite aux flambeaux à 18h30. Buvette et restauration sur place.

