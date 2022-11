Marché de Noël à Quai Cyrano Bergerac, 10 décembre 2022, Bergerac.

Marché de Noël à Quai Cyrano

1 Rue des Récollets Quai Cyrano Bergerac Dordogne Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 18:00:00

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac

Dordogne

Quai Cyrano organise un marché de Noël de 15h à 18h.

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux pour préparer au mieux vos cadeaux de noël.

Vous pourrez également déguster notre vin chaud et chocolat chaud en vente à la maison des vins dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

+33 5 53 57 03 11

