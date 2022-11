Marché de Noël à Pouligney Lusans Pouligney-Lusans Pouligney-Lusans Catégories d’évènement: Doubs

Pouligney-Lusans

Marché de Noël à Pouligney Lusans Pouligney-Lusans, 3 décembre 2022, Pouligney-Lusans. Marché de Noël à Pouligney Lusans

Salle multi-activité Pouligney-Lusans Doubs

2022-12-03 – 2022-12-03 Pouligney-Lusans

Doubs Pouligney-Lusans Artisanat, produits locaux, produits bio

Tartiflette le midi sur place ou à emporter (pré commande conseillée au 06 79 23 17 48)

Buvette , huitre et escargot jusqu’à 21h00

Chant des enfants de l’école et de la chorale à 16h00

Venue du père-Noël

Organisé par E.L.A.N +33 6 79 28 17 48 Pouligney-Lusans

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pouligney-Lusans Autres Lieu Pouligney-Lusans Adresse Salle multi-activité Pouligney-Lusans Doubs Ville Pouligney-Lusans lieuville Pouligney-Lusans Departement Doubs

Pouligney-Lusans Pouligney-Lusans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouligney-lusans/

Marché de Noël à Pouligney Lusans Pouligney-Lusans 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël à Pouligney Lusans Pouligney-Lusans Pouligney-Lusans 3 décembre 2022 Doubs Pouligney-Lusans Salle multi-activité Pouligney-Lusans Doubs

Pouligney-Lusans Doubs