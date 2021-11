Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 14520, Port-en-Bessin-Huppain Marché de Noël à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: 14520

Port-en-Bessin-Huppain

Marché de Noël à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain, 27 novembre 2021, Port-en-Bessin-Huppain. Marché de Noël à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin-Huppain Lors de cette première édition du marché de Noël, les visiteurs pourront rencontrer des producteurs et des artisans locaux, faire un petit tour en calèche et, bien sûr, rencontrer le père Noël au son de la musique de fête! Lors de cette première édition du marché de Noël, les visiteurs pourront rencontrer des producteurs et des artisans locaux, faire un petit tour en calèche et, bien sûr, rencontrer le père Noël au son de la musique de fête! +33 2 31 21 72 12 Lors de cette première édition du marché de Noël, les visiteurs pourront rencontrer des producteurs et des artisans locaux, faire un petit tour en calèche et, bien sûr, rencontrer le père Noël au son de la musique de fête! Port-en-Bessin-Huppain

dernière mise à jour : 2021-10-28 par Calvados Attractivité

Détails Catégories d’évènement: 14520, Port-en-Bessin-Huppain Autres Lieu Port-en-Bessin-Huppain Adresse Ville Port-en-Bessin-Huppain lieuville Port-en-Bessin-Huppain