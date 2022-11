Marché de Noël à Pernant Pernant, 4 décembre 2022, Pernant.

Marché de Noël à Pernant

Rue de l’Église Pernant Aisne

2022-12-04 – 2022-12-04

Pernant

Aisne

Pernant

L’ ACPPernant organise un marché de Noël en l’ église St Léger de Pernant.

Une trentaine d’exposants sont attendus, buvette et restauration (Food truck Simple comme Burger) sur place. Présence du Père Noël l’après-midi et contes pour enfants à 11h00 et 15h00.

acppernant@gmail.com

