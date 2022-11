Marché de Noël à Payrignac Payrignac, 27 novembre 2022, Payrignac.

Marché de Noël à Payrignac

Cour de l’École Payrignac Lot

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 17:00:00

L’APE de Payrignac vous propose un marché de Noël avec :

Un marché d’artisans : tisanes, illustrations, livres, bijoux, sacs, décoration, miel, pain d’épices, biscuits, confitures, fromages, sapins…

Des temps forts dédiés aux enfants : lectures de contes* à 11h et 15h, déco sur vitres* à 11h30 et 15h30, déco sur biscuits* à 14h et 16h ;

Des animations festives et gratuites tout au long de la journée : maquillage, lettre au Père Noël, décorations de sapins, cartes de voeux, jeux de société, tombola, concours du Pull de Noël le plus moche !

Ainsi qu’une buvette et une restauration réconfortante !

Rendez-vous dans la cour de l’école pour une journée de joie et festivités !

*inscriptions sur place

Venez fêter et préparer Noël à Payrignac !

+33 6 52 04 89 56

©APE Payrignac

