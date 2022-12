Marché de Noël à Parthenay Parthenay, 16 décembre 2022, Parthenay .

Marché de Noël à Parthenay

Centre ville Parthenay Deux-Sèvres

2022-12-16 – 2022-12-18

Parthenay

Deux-Sèvres

La Ville de Parthenay, le collectif du quartier médiéval, l’association Ré·créations et les commerçants vous concoctent un marché de Noël avec plus de 70 créateurs et artisans producteurs locaux.

Afin de faciliter le déplacement, le petit train de Noël vous fera voyager dans la ville de place en place et empruntera le quartier historique gratuitement, c’est l’occasion pour les petits et les grands de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville, ses remparts, les maisons à pan de bois, ses églises.

Mais encore, arrêt gourmand pour déguster Crêpes, gaufres et chichis · Cabane à burgers · Accras · Vin chaud · Barbe à papa et chichis

et espace ludique avec un parcours de billes et des jeux en bois : Marteau, chambouletout, tir aux canards, chasse taupe, fléchettes.

Maquillage artistique, spectacle de Guignol, Stand du Père Noël & la Mère Noël pour des photos souvenirs….

marché de noel de parthenay

Parthenay

