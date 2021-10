Ormes Salle DOTREMONT complexe sportif 45140 ORMES Loiret, Ormes Marché de Noël à Ormes Salle DOTREMONT complexe sportif 45140 ORMES Ormes Catégories d’évènement: Loiret

“MARCHé DE NOEL à ORMES” les “20 et 21 novembre 2021″ Organisé par l’Association « PLADO » au” Complexe Sportif Salle DOTREMONT” à Ormes “Samedi 20 novembre de 14h à 19h.” “Dimanche 21 novembre de 10h à 18h” Nombreux stands d’”artisans créateurs”, “producteurs”,” bijoux fantaisie”, “décoration de Noël”, etc… Venez nombreux découvrir de nouvelles idées de cadeaux de Noël.

Gratuit

Gratuit

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 au complexe sportif Salle DOTREMONT. Nombreux stands.

