2022-12-18 16:00:00 – 2022-12-18 20:00:00

Gironde Ordonnac EUR 0 Ordonnac vous convie à son marché de Noël qui se tiendra devant la Mairie.

En présence du Père Noël et dans une ambiance musicale, découvrez le marché des artisans.

Vin chaud confectionné par le comité des fêtes, structure gonflable et manèges offert par la mairie pour les enfants.

+33 5 56 09 04 05

