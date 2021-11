Nouvoitou Place Haute Ille-et-Vilaine, Nouvoitou Marché de Noël à Nouvoitou Place Haute Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Place Haute, le vendredi 17 décembre à 16:30

Le Comité des Fêtes et les associations de parents d’élèves s’associent à la mairie pour l’organisation du marché de Noël ! Défilé du Père Noël, puis rencontre et photo avec lui, distribution de cadeaux, sculpture de ballons, barbe à papa, pêche à la ligne…! Tout sera réuni pour les enfants ! Un dizaine d’exposants s’installeront Place Haute : miel, sorbets, jouets en bois, vêtements pour enfants, confitures, livres, peintures, boutures de plantes, décorations de Noël, gastronomie des commerçants du bourg, il y en aura pour tous les goûts. Vous pourrez aussi voir les impromptus de théâtre par l’association Les Pas Sages, l’occasion de (re)découvrir leur univers drôle et absurde ! Ils proposeront une rencontre exceptionnelle avec lutinologues de la FFF (Fédération des Farfouilleurs Féeriques) ! Le tout dans une ambiance lumineuse de choix grâce à l’illumination de l’église par les membres de La Tête d’Ampoule. Sans oublier les traditionnels vin chaud et marrons grillés !

Entrée libre, port du masque obligatoire

Venez fêter Noël ! Place Haute Place de l’Eglise, Nouvoitou Nouvoitou Ille-et-Vilaine

