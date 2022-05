Marché de Noël à Naucelle

2022-12-04 – 2022-12-04 EUR Venez rencontrer en avant-première le Père Noël à Naucelle. Il sera au marché de Noël où vous pourrez également faire votre shopping pour les fêtes : artisanat, gastronomie, cosmétiques, vêtements, bijoux, décorations… Le tout agrémenté d'un repas à 12h qui sent bon l'hiver ! OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI dernière mise à jour : 2022-01-13 par

