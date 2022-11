Marché de Noël à Moÿ de l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l'Aisne Catégories d’évènement: Aisne

Marché de Noël à Moÿ de l'Aisne

Moÿ-de-l'Aisne, 9 décembre 2022

L'association des parents d'élèves Les MiniS MoÿS vous propose son marché de Noël le vendredi 9 décembre de 16h30 à 21h place de la Mairie à Moÿ de l'Aisne. Venez nombreux découvrir toutes les créations !

