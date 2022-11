Marché de Noël à MONTSOULT Montsoult Montsoult Catégories d’évènement: Montsoult

Val-d’Oise Montsoult La Mairie de MONSOULT organise son marché de Noël le dimanche 4 décembre. Venez profiter des nombreuses animations, des 50 exposants et de la restauration sur place. info@mairie-montsoult.fr +33 1 34 08 31 30 https://montsoult.fr/ Gymnase de Montsoult 29 Rue Emile Combres Montsoult

