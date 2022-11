Marché de Noël à Monts en Bessin Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin Catégories d’évènement: 14310

Monts-en-Bessin

Marché de Noël à Monts en Bessin Monts-en-Bessin, 26 novembre 2022, Monts-en-Bessin. Marché de Noël à Monts en Bessin

Salle des Fêtes Monts-en-Bessin 14310

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 19:00:00 Monts-en-Bessin

14310 Monts-en-Bessin Pour cette fin d’année 2022, le comité des fêtes de Monts-en-Bessin vous accueille pour son marché de Noël. Venez rencontrer les différents exposants : décorations de Noël artisanales, bijoux, vêtements, décorations pour la table, jouets… Cette année, une maquilleuse sera présente. Restauration proposée sur place. Pour cette fin d’année 2022, le comité des fêtes de Monts-en-Bessin vous accueille pour son marché de Noël. Venez rencontrer les différents exposants : décorations de Noël artisanales, bijoux, vêtements, décorations pour la table, jouets… Cette année, une maquilleuse sera présente. Restauration proposée sur place. +33 2 31 77 98 52 Thinkstock

Monts-en-Bessin

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 14310, Monts-en-Bessin Autres Lieu Monts-en-Bessin Adresse Salle des Fêtes Monts-en-Bessin 14310 Ville Monts-en-Bessin lieuville Monts-en-Bessin Departement 14310

Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin 14310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monts-en-bessin/

Marché de Noël à Monts en Bessin Monts-en-Bessin 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël à Monts en Bessin Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin 26 novembre 2022 14310 Monts-en-Bessin Salle des Fêtes Monts-en-Bessin 14310

Monts-en-Bessin 14310