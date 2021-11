MARCHÉ DE NOËL À MONTIGNÉ LE BRILLANT Montigné-le-Brillant, 4 décembre 2021, Montigné-le-Brillant.

MARCHÉ DE NOËL À MONTIGNÉ LE BRILLANT Rue de Venage Parking salle des Loisirs Montigné-le-Brillant

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04 21:00:00 Rue de Venage Parking salle des Loisirs

Montigné-le-Brillant Mayenne Montigné-le-Brillant

En prévision des fêtes de fin d’années, jetez votre dévolu sur les nombreux exposants : gastronomie locale, déco, idée cadeaux…

De l’animation avec du maquillage, chants des enfants, chorale 0 à 100, arrivée surprise du Père Noël.

Vente de sapins et brioches, bar et restauration chaude sur place.

L’organisation est mutualisée avec les Parents d’élèves, le Comité des Fêtes, l’ASLM et l’appui de la municipalité.

Samedi 4 décembre 16h00 à 21h00

Parking salle des Loisirs

Montigné le Brillant

Entrée libre

www.aslmontigne.fr

Marché de Noël à Montigné le Brillant

aslm53@sfr.fr

Rue de Venage Parking salle des Loisirs Montigné-le-Brillant

dernière mise à jour : 2021-11-16 par