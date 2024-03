Marché de Noël à Montguyon Montguyon, samedi 14 décembre 2024.

Marché de Noël à Montguyon Montguyon Charente-Maritime

Marché traditionnel de Noël et animations pour les enfants avec arrivée du Père Noël et ses lutins à 10h.Marché de Noël place de la Mairie et salle des associations avec la présence d’artisans et producteurs locaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 09:00:00

fin : 2024-12-14 16:00:00

Place de la Mairie

Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amiemontguyon17@gmail.com

L’événement Marché de Noël à Montguyon Montguyon a été mis à jour le 2024-03-12 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge