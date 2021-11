Marché de Noël à Moncontour Moncontour, 4 décembre 2021, Moncontour.

Marché de Noël à Moncontour La Poterie du Rocher 11 Place de Penthièvre Moncontour

2021-12-04 11:50:00 – 2021-12-05 19:50:00 La Poterie du Rocher 11 Place de Penthièvre

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour

Les artisans vous invitent à leur marché de Noël à la Poterie du Rocher ! Présence de Roseline Barriol, de la Poterie du Rocher ; Élisabeth Bailly, créatrice de Zab Zarbe, qui propose origamis, tableaux, boucles d’oreilles fantaisie ; Carole Pestel, de Créa’Carole, avec ses scrapbookings, carterie, albums photos et Stéphanie Vivier, de la Grange aux abeilles, productrice de miel, terrines et autres produits de terroir. Ces deux journées seront animées par l’équipe bénévole du jardin associatif médiéval d’Hildegarde, avec des animations et un vin chaud de saison. Entrée gratuite.

+33 7 78 88 57 47

La Poterie du Rocher 11 Place de Penthièvre Moncontour

