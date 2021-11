Miré Miré Maine-et-Loire, Miré MARCHÉ DE NOËL À MIRÉ Miré Miré Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 23:00:00

RDV samedi 04 décembre 2021 à Miré, de 15h à 13h, place Jean Bourré, pour le traditionnel marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de la commune. Stands et buvette vous permettront de trouver des idées de cadeaux pour les fêtes et de patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël.

