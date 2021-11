MeyssacMeyssac Meyssac Meyssac Corrèze, Meyssac Marché de Noël à Meyssac Meyssac Meyssac MeyssacMeyssac Catégories d’évènement: Corrèze

Meyssac Corrèze Le Bourg Meyssac Corrèze Meyssac Plus de 50 exposants sélectionnés pour leur originalité et la qualité de leurs produits. Ils seront répartis dans 4 quartiers :

Avenue de l’Auvitrie, Place du Jet d’eau, Place de la Halle et Place de Thuringe derrière la mairie de Meyssac

La bûche géante de Noël le samedi soir à 19h devant l’Eglise de Meyssac,

Animations pour petits et grands enfants : manège en bois, jeux, présence du Père Noël, maquillage enfants, bûche géante, grand sapin de bois, Santons traditionnels de Provence, et de superbes nouveautés. Le Bourg Meyssac Meyssac

