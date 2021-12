Ménerbes Ménerbes Ménerbes, Vaucluse Marché de Noël à Ménerbes Ménerbes Ménerbes Catégories d’évènement: Ménerbes

Vaucluse

Marché de Noël à Ménerbes Ménerbes, 22 décembre 2021, Ménerbes. Marché de Noël à Ménerbes Ménerbes

2021-12-22 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-22 17:00:00 17:00:00

Ménerbes Vaucluse Ménerbes Vaucluse À 3 jours de Noël, c’est un marché pour acheter ce qu’il manque à vos tables de fêtes avec la présence de producteurs locaux, artisans et créateurs, restaurateurs, domaines vinicoles… +33 6 12 65 93 46 Ménerbes

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

Détails Catégories d’évènement: Ménerbes, Vaucluse Autres Lieu Ménerbes Adresse Ville Ménerbes lieuville Ménerbes