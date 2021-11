MARCHÉ DE NOËL À MAYENNE Mayenne, 3 décembre 2021, Mayenne.

MARCHÉ DE NOËL À MAYENNE Mayenne

2021-12-03 – 2021-12-03

Mayenne 53100

Une trentaine d’exposants commerçants ou associations vous propose des produits alimentaires à emporter ou à consommer sur place, de nombreuses idées de cadeaux, ayant un rapport avec les festivités de fin d’année.

Pour ses nocturnes, le Marché de Noel sera heureux de bénéficier du nouvel éclairage public sur la cale.

Nous collaborons avec l’UCAM, Union des Commerçants et Artisans de Mayenne, pour qui le Marché de Noel est le lancement des semaines commerciales de décembre.

Pour certains exposants associatifs, c’est l’occasion de se faire connaitre et/ou recueillir une source de financement de leurs œuvres sociales comme au Lions Club, Rotary, Téléthon, Cœur & Santé, Amafisao….

Ce sera aussi pour les très jeunes enfants l’occasion de rencontrer le Père Noel et en garder une photo souvenir.

Comme à chaque édition, le Lions Club collectera sur son stand de vin chaud et marrons, des lunettes qui ne sont plus d’utilité, destinées à Médico Lions France qui sépare les verres des montures, les trie par correction visuelle avant expédition du tout vers des destinations nécessiteuses.

Après le succès enregistré lors de la dernière édition en décembre 2019, qui a vu le passage de 12.000 visiteurs cumulé sur les 3 jours, sur la cale Quai de la République, le Lions Club de Mayenne a eu à cœur de reprendre l’ensemble de cette belle animation.

marchedenoel@lionsclub-mayenne.fr

