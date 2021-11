Maxou Maxou Lot, Maxou Marché de Noël à Maxou Maxou Maxou Catégories d’évènement: Lot

2021-11-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00

Maxou Lot Maxou Informations de l’organisateur : Nous sommes à la recherche d’exposants pour cet évènement !

L'Association Syrius Opaline, qui sauvegarde les équidés depuis de bien nombreuses années maintenant, vous convie à son marché de Noël le 28 novembre 2021 ! Rendez-vous à la salle des fêtes de Maxou, le 28 novembre à 9h. valerie.berrod@gmail.com +33 6 11 90 40 52 Informations de l'organisateur : Nous sommes à la recherche d'exposants pour cet évènement !

Il est demandé 5€ pour l'emplacement de 2m. Si besoin une table peut être fournie sur demande, dans la limite des stocks disponibles. Pensez à nous contacter à l'avance (06.11.90.40.52)

©pixabay

