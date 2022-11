Marché de Noël à Marnay Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Sane

Marnay

Marché de Noël à Marnay Marnay, 10 décembre 2022, Marnay. Marché de Noël à Marnay

Marnay Haute-Sane

2022-12-10 – 2022-12-10 Marnay

Haute-Sane Marnay EUR 0 C’est bientôt Noël !

Pour cette occasion , la commune de Marnay organise un marché de Noël , le samedi 10 décembre de 15 h à 21 h à la Place du Moulin à Marnay !

Entrée libre

Au programme :

– Buvette et restauration à votre disposition

– Plusieurs exposants qui proposeront des produits locaux et artisanaux , mais aussi des idées cadeaux pour tous

– L’arrivée tant attendu du Père Noël à 17 h . Information importante : Vous souhaitez devenir exposant pour ce marché de Noël , il sera donc obligatoire de vous inscrire en fonction des places restantes .

Pour ce faire veuillez contacter la Mairie de Marnay au 03 84 31 74 42 En tout cas , nous vous attendons nombreux et de bonne humeur ! +33 3 84 31 74 42 Marnay

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Sane, Marnay Autres Lieu Marnay Adresse Marnay Haute-Sane Ville Marnay lieuville Marnay Departement Haute-Sane

Marnay Marnay Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marnay/

Marché de Noël à Marnay Marnay 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël à Marnay Marnay Marnay 10 décembre 2022 Haute-Sane Marnay Marnay Haute-Sane

Marnay Haute-Sane