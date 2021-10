Mardié Salle France Routy Loiret, Mardié Marché de Noël à Mardié Salle France Routy Mardié Catégories d’évènement: Loiret

Mardié

Marché de Noël à Mardié Salle France Routy, 24 novembre 2018, Mardié. Marché de Noël à Mardié

du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 à Salle France Routy

Nombreux artisans locaux et créateurs.

Entrée libre

24 exposants ; vin chaud ou chocolat chaud accompagnés de délicieux gâteaux . Salle France Routy Place Marcel Cochon- 45430 Mardié Mardié Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-11-24T14:00:00 2018-11-24T19:30:00;2018-11-25T10:00:00 2018-11-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Mardié Autres Lieu Salle France Routy Adresse Place Marcel Cochon- 45430 Mardié Ville Mardié lieuville Salle France Routy Mardié