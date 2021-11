Lutzelbourg Lutzelbourg Lutzelbourg, Moselle MARCHÉ DE NOËL À LUTZELBOURG Lutzelbourg Lutzelbourg Catégories d’évènement: Lutzelbourg

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 22:00:00 22:00:00

Lutzelbourg Moselle Lutzelbourg Marché de Noël, samedi 11 décembre 2021 de 15h00 à 22h00, sur la place du village. Vente de décorations et petites créations artisanales, petite restauration. +33 3 87 25 30 19 Mairie de Lutzelbourg

