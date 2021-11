Marché de Noël à Lisieux Lisieux, 17 décembre 2021, Lisieux.

Marché de Noël à Lisieux Lisieux

2021-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00

Lisieux Calvados Lisieux

Place François Mitterrand

De nombreux artisans et commerçants vous attendent pour trois jours de festivités. Un week-end magique où le Père Noël rencontrera petits et grands pour réaliser ses traditionnelles photos. Et pour les curieux, des calèches vous emmèneront à la découverte des illuminations du centre-ville

+33 2 31 48 40 40

Lisieux

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT CA de Lisieux Normandie