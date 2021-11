L'Huisserie L'Huisserie L'Huisserie, Mayenne MARCHÉ DE NOËL À L’HUISSERIE L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Mayenne

MARCHÉ DE NOËL À L’HUISSERIE L’Huisserie, 10 décembre 2021, L'Huisserie. MARCHÉ DE NOËL À L’HUISSERIE L’Huisserie

2021-12-10 17:00:00 – 2021-12-10 22:00:00

L’Huisserie Mayenne L’Huisserie De nombreux stands s’installent place du Maine pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année et passer un bon moment.

Venez faire le plein de douceurs : bijoux, objets de décoration, fromages, légumes, charcuteries, miels, pains, boissons, etc.

Nous vous attendons nombreux !! MARCHÉ DE NOËL À L’HUISSERIE +33 2 43 91 48 20 https://www.lhuisserie.fr/agenda/marche-de-noel-de-la-ville-de-lhuisserie/ De nombreux stands s’installent place du Maine pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année et passer un bon moment.

Venez faire le plein de douceurs : bijoux, objets de décoration, fromages, légumes, charcuteries, miels, pains, boissons, etc.

Nous vous attendons nombreux !! L’Huisserie

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: L'Huisserie, Mayenne Autres Lieu L'Huisserie Adresse Ville L'Huisserie lieuville L'Huisserie