Marché de Noël à l’EHPAD Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne

Marché de Noël à l’EHPAD Mézières-en-Brenne, 26 novembre 2022, Mézières-en-Brenne. Marché de Noël à l’EHPAD

15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne Indre

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 17:00:00 Mézières-en-Brenne

Indre Mézières-en-Brenne Animé par Amélic BLANCHET

Stands créations de l’association Les Orchidées

Jeff de Bruges, Bijoux Victoria, Produits régionaux, et bien d’autres…

en extérieur et à l’intérieur de l’Ehpad L’association Les Orchidées vous propose un marché de Noël à l’EHPAD de Mézières-en-Brenne. associationlesorchidees@laposte.net +33 2 54 38 04 16 ©pixabay

Mézières-en-Brenne

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Mézières-en-Brenne Autres Lieu Mézières-en-Brenne Adresse 15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne Indre Ville Mézières-en-Brenne lieuville Mézières-en-Brenne Departement Indre

Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezieres-en-brenne/

Marché de Noël à l’EHPAD Mézières-en-Brenne 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël à l’EHPAD Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne 26 novembre 2022 15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne Indre Indre Mézières-en-Brenne

Mézières-en-Brenne Indre