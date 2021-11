Aumale Aumale Aumale, Seine-Maritime Marché de Noël à l’EHPAD Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Marché de Noël à l’EHPAD Aumale, 11 décembre 2021, Aumale. Marché de Noël à l’EHPAD EHPAD 3 Rue Soeur Badiou Aumale

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 17:00:00 EHPAD 3 Rue Soeur Badiou

Aumale Seine-Maritime Aumale L’association des amis de la Maison de Retraite d’Aumale organise son traditionnel marché de Noël le samedi 11 Décembre.

Rendez-vous de 10h à 17h dans le hall de l’EHPAD du Duc d’Aumale

Vente de compositions florales, objets de décorations de Noël.

Masque (dès 12 ans) et pass sanitaire obligatoires

Les bénéfices permettront la mise en place de sorties, spectacles pour les résidents.

Catégories d'évènement: Aumale, Seine-Maritime