Marché de Noël à Lasseube Lasseube, 28 novembre 2021, Lasseube.

Marché de Noël à Lasseube Salle Polyvalente Rue des Lavandières Lasseube

2021-11-28 – 2021-11-28 Salle Polyvalente Rue des Lavandières

Lasseube Pyrénées-Atlantiques Lasseube

EUR 0 0 Marché de Noël avec de nombreux artisans :

Mosaïque, livre, cartonnage, bonnet, crochet, laine, création en argile, peinture porcelaine, création de couture, de jouet enfant en bois, de niche à oiseaux, couteliers et bien d’autres encore!

Producteurs de miel, de vin et d’autres stands à découvrir pour petits et grands.

Restauration sur place possible : sandwich, frites et crêpes.

Salle Polyvalente Rue des Lavandières Lasseube

