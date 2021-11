Marché de Noël à l’Art’tisane de Sainte Verge Thouars, 18 décembre 2021, Thouars.

Marché de Noël à l’Art’tisane de Sainte Verge Dans le local associatif L’Art’Tisane 2 rue de Villeneuve Thouars

2021-12-18 – 2021-12-18 Dans le local associatif L’Art’Tisane 2 rue de Villeneuve

Thouars Deux-Sèvres

Plongez dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année et découvrez le café culturel associatif l’Art’tisane qui pour l’occasion s’est paré de ses plus beaux habits de Noël. Artisans et producteurs du terroir sauront vous aider à trouver votre bonheur pour vos cadeaux.

Plongez dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année et découvrez le café culturel associatif l’Art’tisane qui pour l’occasion s’est paré de ses plus beaux habits de Noël. Artisans et producteurs du terroir sauront vous aider à trouver votre bonheur pour vos cadeaux.

+33 9 50 80 92 74

Plongez dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année et découvrez le café culturel associatif l’Art’tisane qui pour l’occasion s’est paré de ses plus beaux habits de Noël. Artisans et producteurs du terroir sauront vous aider à trouver votre bonheur pour vos cadeaux.

Freepick

Dans le local associatif L’Art’Tisane 2 rue de Villeneuve Thouars

dernière mise à jour : 2021-11-12 par