Marché de Noël à Laon Laon, 11 décembre 2021, Laon.

Marché de Noël à Laon Laon

2021-12-11 – 2021-12-11

Laon Aisne

Plusieurs chalets seront installés au pied de la cathédrale et les exposants vous accueilleront sur le parvis et en salle gothique !

Une patinoire et une piste de luge seront installées devant l’Hôtel de Ville (les samedis 11 et 18/12 ainsi que le dimanche 12/12), et diverses animations de rue (spectacles, déambulations musicales, ateliers maquillage, etc) ponctueront ces journées en ville haute et basse de Laon.

Sans oublier bien évidemment la très attendue descente du Père Noël de la cathédrale le dimanche 19/12 à 18h, qui sera suivie du tir d’un feu d’artifice !

A bientôt donc à Laon pour vivre la féérie de Noël ! (tout le programme détaillé à retrouver prochainement via www.laon.fr)

+33 3 23 22 30 30 http://www.laon.fr/

Ville de Laon

Laon

