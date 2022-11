Marché de Noël à Langeais Langeais, 26 novembre 2022, Langeais.

Marché de Noël à Langeais

6 Rue Rabelais Langeais Indre-et-Loire

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 18:00:00

Langeais

Indre-et-Loire

Langeais

Marché de Noël dans un lieu intimiste!

17 exposants et un musicien pour faire découvrir des produits locaux et insolites, des créations artisanales et originales pour préparer des cadeaux de Noël à prix tout doux!

Au programme:

– produits de la Loire ( dont le célèbre garum de Thierry Bouvet, pêcheur de Loire, condiment issu de sa pêche ), safran de Touraine, bières locales, rhum arrangé..

– savons artisanaux, illustrations ( empreintes de poisson sur papier de riz selon une technique japonaise – reproduction de photographies anciennes

– collages, peintures acryliques et dessin

– céramiques

– décorations de Noël végétales et écologiques

– Livres d’auteurs locaux

– créations à partir de peaux de silure tannée

delphinemoreaudelattre@gmail.com +33 6 41 81 15 50



