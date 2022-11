Marché de Noël à Lacapelle-marival Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Catégories d’évènement: Lacapelle-Marival

Lot

Marché de Noël à Lacapelle-marival Lacapelle-Marival, 4 décembre 2022, Lacapelle-Marival. Marché de Noël à Lacapelle-marival

Salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot

2022-12-04 09:00:00 – 2022-12-04 17:00:00 Lacapelle-Marival

Lot Lacapelle-Marival Ce marché organisé par l’Union des commerçants, vous est proposé avec la présence du Père Noël tout au long de l’après-midi, des animations pour enfants (photo, balade à poney, danse, etc..), dégustation d’huîtres à partir de 11h30 ! UCAM

Lacapelle-Marival

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT Lacapelle Marival

Détails Catégories d’évènement: Lacapelle-Marival, Lot Autres Lieu Lacapelle-Marival Adresse Salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot OT Lacapelle Marival Ville Lacapelle-Marival lieuville Lacapelle-Marival Departement Lot

Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacapelle-marival/

Marché de Noël à Lacapelle-marival Lacapelle-Marival 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël à Lacapelle-marival Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 4 décembre 2022 Lacapelle-Marival Lot Salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot OT Lacapelle Marival

Lacapelle-Marival Lot