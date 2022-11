Marché de Noël à l’abbaye de Hambye Hambye, 2 décembre 2022, Hambye.

Marché de Noël à l’abbaye de Hambye

7 Route de l’Abbaye Hambye Manche

2022-12-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-04 18:30:00 18:30:00

Hambye

Manche

Hambye

L’abbaye organise pour la deuxième année consécutive son marché de Noël en partenariat avec Le Grenier d’Annick (Gavray) et l’Association des Amis de l’abbaye de Hambye

Les propositions gourmandes et artisanales seront cette année plus nombreuses, faisant la part belle aux entreprises locales. Salon de thé au coin du feu, contes et balades en calèche participeront à l’ambiance festive de ce week-end de Noël avant l’heure !

Une quinzaine d’exposant vous proposera de quoi remplir votre hotte de Noël : abat-jour en linge ancien d’Un Bruit qui court (Avranches), savons artisanaux d’Alphonse et Léon (Tourville-sur-Sienne), vaisselle aux couleurs de Noël du Grenier d’Annick (Gavray), bijoux artisanaux d’Anica (Villedieu-les-Poêles), créations en mohair de la ferme Là-bas-Laines (La Baleine), verrerie historique Kourgane (Saint-Jacques de Néhou), céramiques de la boutique du musée de la céramique – centre de création de Ger, mais aussi cartonnages, broderie, couture, décoration, aquarelles…

Les gourmands trouveront également leur bonheur avec les spécialités locales : cidre de Christophe et Lydie (Hambye), bière de la Fée d’Orge (Orval), croquets et chocolats du Fournil de l’abbaye (Hambye), sans oublier le salon de thé, chocolat, vin chaud et gâteaux maison du Grenier d’Annick.

Pour parfaire l’ambiance, les végétaux de la pépinière Jardins Service (Hambye) amèneront une touche de couleur, et notre voisin l’éleveur Eric Lemaître proposera aux enfants quelques tours dans sa calèche tirée par une jument cob (tour payant, pas de réservation préalable).

Lectures de Noël par la bibliothèque de Hambye, Samedi 3 décembre à 16h

Dans la bibliothèque des moines.

À partir de 3 ans. Gratuit.

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque : 02.33.50.64.78 ou bibliotheque.hambye@communaute-coutances.fr

Attention ! le site ne possédant pas de couverture réseau, les paiements par carte bancaire seront compliqués !

L’ensemble du site (hors expositions) sera visitable durant les 3 jours ; l’entrée sera gratuite. Ce week-end d’ouverture marquera la fin de la saison 2022, avant la fermeture annuelle au grand public, jusqu’au 1er avril 2023.

abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-animations-N.aspx?card=17093034

Hambye

