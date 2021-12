Capavenir Vosges Capavenir Vosges Capavenir Vosges, Vosges MARCHÉ DE NOËL À LA ROTONDE Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Capavenir Vosges Vosges Capavenir Vosges Le grand marché de Noël à la Rotonde revient cette année !

Vendredi 17 décembre de 15h à minuit, venez découvrir la cinquantaine d’exposants sur place : idées cadeaux, produits du terroir, décorations…

Une petite faim ? Restauration et buvette seront sur place avec notamment la traditionnelle soupe à l’oignon et le vin chaud !

Et ce n’est pas tout ! Des concerts de Noël seront proposés au théâtre durant la soirée :

De 19h à 19h40 : chorale Colla Voce Thaon-les-Vosges

De 19h40 à 20h30 : chorale gospel Sing n’ Groove

EXCEPTIONNEL : présence de Tom Rochet, finaliste de The Voice 2020 !! +33 3 29 39 15 45 Capavenir Vosges

