MARCHÉ DE NOËL A LA PLAINE SUR MER

2022-11-12 – 2022-11-12

Organisé par les Créateurs de Retz. Les artistes et artisans du Pays de Retz proposent des cadeaux originaux et uniques, 100% locaux et fait main, l’occasion de faire les premiers achats pour les fêtes de fin d’année.

Venez découvrir des idées cadeau de Noël : diverses créations, peinture, livres, objets en bois, couture…



Les talents du Pays de Retz vous invitent à leur marché de Noël !

